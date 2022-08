Caressa: "Per lo scudetto favorite due squadre, le altre partono dietro"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e come ogni impazzano i pronostici per quanto concerne la vittoria finale. A tal proposito ha parlato il giornalista di Sky Fabio Caressa che si è esposto in maniera piuttosto chiara. Ecco cosa ha detto in merito alla lotta scudetto: "A mio modo di vedere Milan e Juventus partono davanti alle altre, mentre Inter, Roma e Lazio sono un gradino al di sotto. Le prime due hanno una base più solida. I bianconeri hanno cambiato molto, avranno bisogno di tempo, ma potranno emergere. I rossoneri sono i campioni in carica e con Origi, De Ketelaere e il recupero di Kjaer hanno qualcosa in più". Non ha dimenticato la Fiorentina che vuole vedere all'opera dopo il buon mercato effettuato. Non ha invece citato per niente Napoli ed Atalanta, probabilmente per via delle campagne acquisti finora non propriamente rosee.