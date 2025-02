Caroletti ed Henger a RL: "Ha fatto inserire la sua lazialità nel film!" E su Pedro...

In mattinata a "Morning Lazio", trasmissione mattutina di Radio Laziale, è intervenuto Massimiliano Caroletti per parlare di Lazio e per presentare il film "Diva Futura", nelle sale cinematografiche dal 6 febbraio.

La chiacchierata a Radio Laziale è iniziata subito ricordando una scommessa con Pedro protagonista fatta durante l'estate proprio da Caroletti e Alessandro Zappulla. Prima dell'inizio della stagione, infatti, molti tifosi avrebbero voluto mandarlo via convinti che non avrebbe più potuto dare molto alla Lazio, ma l'ospite della trasmissione era perfettamente sicuro del contrario: "Io ho scritto a Zappulla che se Pedro fosse andato in doppia cifra in tutte le competizioni avrebbe dovuto pagarmi la cena. Anzi, cambiamo: se arriva a 15 Zappulla offre la cena anche a Rocca e Roscito!" In riferimento a Pedro, Caroletti ne è talmente estimatore da avere anche tatuato il suo nome: "Non per il calciatore, ma per il mio cane, chiamato così per lo spagnolo"

Dalle scommesse si è passati a parlare del film, che ha come protagonista anche Eva Henger, anche lei tifosissima biancoceleste e intervenuta in trasmissione. L'attrice ha raccontato che "Massimiliano è riuscito a inserire la lazialità anche in questo film". Nello specifico, Caroletti ha spiegato che c'è una scena, in seguito alla morte di Riccardo Schicchi, in cui il suo personaggio chiama la Curva Nord per far esporre uno striscione che lo ricordasse. E qui si è tornati nuovamente alla scommessa iniziale: "Facciamo così: Zapp non paga la cena se va al cinema e fa la foto a questa scena!"

Da specificare che l'attore che lo interpreta, Davide Iachini, è tifoso della Roma ma nonostante ciò sul set gli è stata messa la sciarpa biancoceleste al collo: "Se interpreti me devi essere laziale"