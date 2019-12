Carolina Morace: "Con Milinkovic al top dove sarebbe questa Lazio?"

La Lazio si sbarazza anche dell'Udinese e ora mette nel mirino la Juventus. Contro i friulani ottima prova di MIlinkovic, decisivo in occasione dell'1-0 di Immobile. Secondo Carolina Morace il serbo non è ancora tornato sui suoi livelli più alti, come dice al Club su Sky Sport: "Secondo me ancora la Lazio non ha recuperato al massimo un solo giocatore, Milinkovic. E allora mi chiedo, con Milinkovic questa squadra dove sarebbe? Contro il Sassuolo però ha fatto l'assist dell'1-0 di Immobile".

