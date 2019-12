Lazio, ritmi elevati: con Inzaghi tre delle migliori partenze nella storia

Una prima parte di campionato col botto: la Lazio è terza in classifica e non ha intenzione di abbassare i ritmi. La squadra gira a meraviglia, Inzaghi ha trovato il giusto equilibrio per dare l'assalto al vertice della classifica. Obiettivo piazzamento Champions League: questo può essere l'anno giusto. Del resto i dati parlano chiaro. Tre delle otto migliori partenze nella storia della Lazio sono arrivate con Inzaghi in panchina. Nel 2003/4 e nel 20016/7 furono 28 i punti accumulati dopo 14 giornate. Nel 1936/37, 1973/74 e in questa stagione i punti collezionati ammontano a 30. Nel 1999/00 fu raggiunta quota 31, nel 2017/18 quota 32.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

