Carrozzieri: "Scudetto? Credo più nella Lazio che nell'Inter. E a Inzaghi non avrei dato un euro..."

I momenti di Lazio e Inter sono pressoché simili. Da un lato i nerazzurri sono tornati a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato, dall'altro la squadra di Inzaghi ha un po' frenato con i due pareggi nelle ultime tre. E proprio di Inzaghi - suo ex compagno di squadra - e di questa lotta per diventare principale antagonista della Juventus per lo Scudetto, ha parlato anche Moris Carrozzieri: “Lotta Scudetto? A mio parere ha più possibilità la Lazio di riprendere la Juventus e non l’Inter, dico questo perché una squadra che lotta per quell’obiettivo non può pareggiare contro Lecce e Cagliari" - è il pensiero dell'ex difensore riportato da mediagol.it - "I nerazzurri hanno perso punti contro squadre di basso livello, al contrario della Juventus che ha ceduto con un Napoli che era chiamato al riscatto dopo un periodo di crisi nera. Inzaghi? I biancocelesti stanno facendo davvero bene, ho giocato con Simone e sulla sua carriera da allenatore non avrei scommesso un euro (ride ndr). Ricordo che da giocatore si è sempre interessato a formazioni e schemi, adesso è diventato un allenatore davvero importante".

