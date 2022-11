Caso D'Onofrio, Nicchi durissimo contro Trentalange: "La colpa è di..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo la difesa del proprio operato da parte del presidente dell'Aia Alfredo Trentalange in merito all'arresto di Rosario D'Onofrio, in cui l'attuale numero uno degli arbitri ha tirato in ballo la nomina nel 2009 da parte del suo predecessore Marcello Nicchi, è lo stesso Nicchi a rispondere con una dura lettera in cui chiede trasparenza: "Si tratta di una verità parziale - rivendicando la necessità di trasparenza. Poi rivolgendosi direttamente a Trentalange - Nella riunione del marzo 2009, il nominativo di Rosario D'Onofrio, presentato come ufficiale dell'Esercito, fu da te proposto e prima della tua segnalazione, nessuno di noi, tranne il componente Iori, lo conosceva e neppure l'aveva sentito nominare per pregresse attività dell'Associazione. Iori espresse riserve sulla tua proposta e fu decisa la nomina dell'associato D'Onofrio in posizioni non apicali e tale decisione fu votata all'unanimità, quindi anche con il tuo voto".