Caso Diawara, Grassani: "La Roma potrebbe cavarsela con un'ammenda"

La Roma è pronta a fare ricorso nel caso in cui il giudice sportivo decida di assegnare lo 0-3 a tavolino al Verona dopo l'errore nella compilazione della lista per il campionato che ha visto come protagonista Diawara. L'esperto di diritto sportivo, avvocato Mattia Grassani, a la Gazzetta dello Sport ha detto la sua in merito: "Mi sembra un caso meno grave rispetto a quello del Sassuolo. L'irregolarità formale o amministrativa non ha procurato benefici alla Roma e non escludo che possa essere comminata un'ammenda invece che la sconfitta a tavolino".

