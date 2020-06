Castellacci: "Il campionato va finito, ma è falsato. Malati Covid come infortunati"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, oggi presidente dei medici sportivi italiani, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione attuale rispetto al coronavirus: "In questo momento la contagiosità del virus è molto bassa. Cerchiamo di evitare l'ipocrisia in campo come abbiamo visto negli scorsi giorni. Il fatto che le squadre non possano entrare insieme per poi abbracciarsi successivamente è ridicolo. Il nuovo emendamento che ha portato alla quarantena soft, ha dei punti oscuri. Il Venezia dovrà fare i tamponi, giocare e poi tornare in ritiro fiduciario. Però sarà entrato in contatto col Pordenone, che dopo la partita tornerà normalmente a casa".

SERIE A - "Il campionato è falsato. Deve essere finito e quindi lo finiremo, sperando di ripartire bene in vista del prossimo. Chi ha avuto tanti casi di Covid tra i giocatori, dovrà considerarli come giocatori che escono da un infortunio e dunque quella squadra va considerata sfortunata per questo".