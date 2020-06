Cataldi si riprende la Lazio, la ripartenza è la grande occasione di Danilo

Danilo quella maglia se l'è ripresa. Di tempo ne è passato da quel 2015 in cui Pioli lo faceva esordire giovanissimo. Ha dovuto sudare, lavorare a testa bassa, riconquistare la fiducia di tecnico, staff e tifosi. Lo ha fatto col duro lavoro, senza mai pretendere nulla. Man mano ha scalato posizioni, si è giocato la conferma ottenendola. Ora per Cataldi, che a breve ufficializzerà il suo rinnovo con la Lazio, si apre un nuovo capitolo. In questo tour de force fino al 2 agosto il suo apporto sarà fondamentale. Leiva verrà gestito, inoltre viene da un'operazione al ginocchio. Per questo sarà lui che dovrà prendere in mano le redini molto spesso, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Inzaghi lo ha ridisegnato in questo nuovo ruolo. Da trequartista a mezzala capace di inserirsi, fino a regista. La trasformazione è completata, ora la palla passa a Cataldi, che spera di poter essere protagonista. L'Atalanta fra l'altro gli porta anche bene: il 9 giugno del 2013 in Primavera segnò proprio ai bergamaschi una doppietta che consentì alla Lazio di vincere lo scudetto. Nel 2016 invece, andò a segno all'alba della gestione Inzaghi, inaugurandola con il quarto gol che regalò alla Lazio una vittoria sudatissima (4-3).