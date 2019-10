Celtic - Lazio, dalle 12:00 disponibili ulteriori tagliandi per il settore ospiti

Grande attesa in vista dell'appuntamento in Scozia tra Celtic e Lazio. Se il Celtic Park ha fatto registrare già il tutto esaurito, è già partita dal 4 ottobre anche la vendita dei biglietti per quanto riguarda il settore ospiti riservato ai tifosi biancocelesti. Altissima la richiesta di tagliandi tanto che, a partire dalle 12:00 di quest'oggi, verranno messi a disposizione altri biglietti. Questo il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica a tutti i propri sostenitori interessati alla trasferta in Scozia del prossimo 24 ottobre che, dalle ore 12:00 di oggi lunedi 7 ottobre verranno messi in vendita nel circuito ticketone ulteriori biglietti per il settore ospiti".

CELTIC - LAZIO, INFO E PREZZI DEI TAGLIANDI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 4/10 alle ore 23:35