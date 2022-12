CENONE DI CAPODANNO? VIENI DA BAFFO PER MANGIARE FINO A SCOPPIARE!

Da Baffo, unica sede, è tutto pronto per Capodanno. Nella storica location di Via dei Fulvi 8, Metro Porta Furba, Roma, Mauro ha pensato a un menù infinito per i nostri amici e lettori e per tutti gli amanti della carne. Un menù per mangiare tanto e bene, bere in compagnia, passare una bellissima serata fino alla mezzanotte, con fuochi pirotecnici compresi. Il tutto a 55€ a persona! Ecco il menù con relativa locandina:

APERITIVO DI BENVENUTO

Accompagnato da mini croissant salato ripieno di ragù di Patanegra con vellutata di pecorino DOP

ANTIPASTO BAFFO

Tartare di toro alla Carbonara

Controfiletto in doppia cottura con sale aromatizzato alle erbe

Carpaccio di Angus scozzese al tartufo con sale aromatizzato al Bergamotto

Battuto di vacca bionda

Carpaccio di Fassona con rucola, grana e chips di cipolla croccante

Polpettine al sugo

Crocchettina cacio e pepe

Fazzolettino di pasta Fillo ripieno di gorgonzola con miele

Millefoglie di caponatina di melanzane con pane Carasau

Caramella di scamorza al tartufo

PRIMI PIATTI

Crepe con porcini e fonduta di taleggio

Fettuccine al ragù di maialino nero dei monti nebrodi

SECONDI PIATTI

Bistecca da 500gr

o

Tagliata a scelta dal nostro menù

Contorno di patate al forno

DESSERT

Crema chantilly con biscotto croccante

A MEZZANOTTE

Lenticche con cotechino e spettacolo pirotecnico

ACQUA E VINO DOC COMPRESI

-----

➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5