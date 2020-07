Champions, Ceferin: "Stadi aperti in finale? Decideremo entro il 10 luglio"

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'agenzia Efe riguardo alla possibilità di aprire gli stadi per la finale di Champions: "Siamo in stretto contatto con le autorità portoghesi e tedesche e martedì ho parlato personalmente con il primo ministro lusitano. Seguiremo le raccomandazioni delle autorità e prenderemo una decisione presto, molto probabilmente prima del sorteggio del 10 luglio. Vorremmo che i tifosi fossero presenti, ovviamente, ma non comprometteremo la sicurezza delle persone coinvolte, anche se è triste pensare di giocare la partita di calcio europeo più importante in uno stadio vuoto".

FORMELLO - Lazio, oggi il riposo: Inzaghi aspetta Leiva o Cataldi

Lecce, Sticchi Damiani: "Riapriamo gli stadi, questo calcio senza tifosi non ci piace"

TORNA ALLA HOMEPAGE