Champions, Garzya: "Juve unico flop, giustifico la Lazio. Anzi, contro il Dortmund..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Luigi Garzya ha parlato dei risultati delle tre italiane impegnate in Champions League: "Siamo stati un po' sfigati nei sorteggi, diciamocelo pure... L'unica che secondo me ha veramente deluso le aspettative è stata la Juventus, mentre la Lazio ha incontrato i campioni in carica, e l'Atalanta la squadra che ha vinto più volte il trofeo. Dalla Juve ci si aspettava di più: hai fatto un sacrificio immane per Ronaldo ma hanno continuato a vincere scudetti e basta, come succedeva già prima di lui. Juve unico flop, le altre due le giustifico. Anzi, la Lazio prima se l'era giocata alla pari con il Borussia Dortmund".

Lazio, l'ex Marcolin carica Gascoigne: "Forza, puoi farcela" - FT

Lazio, Immobile: "Abbiamo lottato nonostante le difficoltà, testa al campionato" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE