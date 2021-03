Lazio, l'ex Marcolin carica Gascoigne: "Forza, puoi farcela" - FT

Paul Gascoigne ha da poco iniziato la sua avventura ne "L'Isola dei Famosi" e già sono tutti pazzi di lui. Così come in campo ai tempi della Lazio, Gazza ha stupito tutti per la sua pazzia e la sua allegria. Tra i tanti che supportano l'ex biancoceleste c'è anche Dario Marcolin che con lui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Lazio. Su Instagram, l'ormai commentatore di DAZN, ha pubblicato delle foto d'annata e scritto: "Forza... puoi farcela". Paul sfrutterà questa opportunità per riscattarsi e dimostrare a tutti quanto ancora può fare la differenza.