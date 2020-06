Champions League ed Europa League, ci siamo: ecco dove e quando si gioca

Domani arriverà l’ufficialità sulle date scelte dalla Uefa per la Champions League e l’Europa League. Prima i recuperi: Sky ha anticipato che gli ottavi (Napoli e Juve) verranno giocati il 7 e l’8 agosto nelle sedi originarie. La squadra di Gattuso sarà di scena a Barcellona, quella di Sarri a Torino contro il Lione. Le Final Eight, fase finale per la Coppa, si disputeranno tra il 12 e il 23 agosto a Lisbona: i quarti di finale tra il 12 e il 15, le semifinali nei giorni 18-19 e la finalissima il 23 agosto. Capitolo Europa League: si giocherà in Germania. Inter-Getafe e Roma-Siviglia se la giocheranno in una gara unica Anche qui Final Eight: 10-21 agosto in quattro città tedesche: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia. Istanbul, che era la città deputata a ospitare la finale di Champions di quest’anno, sarà il teatro dell’ultimo atto 2021: le designazioni sono infatti slittate di un anno. Scelta anche la data per la Supercoppa Europea: sarà di scena a Budapest il prossimo 24 settembre.

OFFERTA DA 135 MILIONI PER IMMOBILE

LEIVA, IL GINOCCHIO TENDE A GONFIARSI



CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE