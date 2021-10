Champions League, gioie e dolori per Inter e Milan: i risultati

L’Inter di Simone Inzaghi torna al successo e trionfa sullo Sheriff Tiraspol per 3-1. La concorrente ora capolista si è rivelata una vera e propria rivelazione del girone capace di battere sia lo Shakhtar che il Real Madrid in Champions League. Prestazione che non ha saputo ripetere contro i nerazzurri in questa terza giornata dei gironi. Partita a ritmi molto alti già dopo i primi minuti del match, inizialmente i moldavi si sono resi pericolosi. In risposta arrivano due occasioni clamorose per Dumfries e Dzeko, che sbagliano davanti a Celeadnic. Troppo prevedibili ma ci pensa comunque il bosniaco dopo mezz'ora, che con un sinistro al volo firma il momentaneo 1-0 sul secondo palo. Nella ripresa arriva la risposta dello Sheriff su punizione con Thill che calcia di sinistro e agguanta il pari. Gol servito a poco in quanto, dopo soli sei minuti Vidal riporta subito avanti i suoi con un sinistro in area. A chiuderla definitivamente è il difensore De Vrij che trova il 3-1 su sponda di Dumfries. L'Inter si trova così in terza posizione nel gruppo D a quota 4 punti e si rialza dopo l'insuccesso arrivato contro la Lazio di Sarri.

Non va avanti invece il Milan di Pioli che seppur pieno di forfait perde la terza partita consecutiva in Champions League. Al Do Dragao il Porto si impone dominando, ma solo nella ripresa concretizza quando arriva la conclusione dal limite dell’area di Luis Diaz a seguito di un presunto fallo di Taremi su Bennacer. La prestazione del Milan rimane comunque passiva nonostante l’ingresso di Ibrahimovic. I rossoneri non sono riusciti ad imporsi proponendosi pericolosi nei confronti del Porto. Il Milan resta così quarta ed ultima in classifica nel gruppo B con 0 punti in cassaforte.