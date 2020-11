Champions League, i risultati delle 18:55: ko a sorpresa dello United

Non solo in campo Lazio, che ha strappato un punto prezioso pareggiando 1-1 in casa dello Zenit, alle 18.55. L'altro match in contemporanea, quello tra Istanbul Basaksehir e United, nel gruppo H, si è chiuso con un clamoroso 2-1 per i turchi padroni di casa. Demba Ba e Visca piegano i Red Devils, ai quali non basta la rete di Martial. In attesa della gara tra Psg e Lipsia, regna l'equilibrio nel girone: Il Manchester, primo a 6 punti, può essere raggiunto questa sera dai parigini a 3 punti, così come il Lipsia. Ultimo sempre a 3 punti, il Basaksehir.

