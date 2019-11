Champions League, l'Atalanta è ancora viva. Juve: che magia di Dybala

Esultano le italiane, ma fa festa soprattutto l'Atalanta. Prima storica vittoria in Champions League per i nerazzurri che, superando 2-0 la Dinamo Zagabria (rigore di Muriel e gol di Gomez), riaprono completamente il discorso qualificazione. Ora la Dea è ancora ultima nel girone a quota 4, ma Dinamo e Shakhtar (che questa sera strappa un pari importante in casa del City, ndr) la precedono rispettivamente a 5 e 6 punti. In parole povere, i bergamaschi dovranno battere il Donetsk all'ultima giornata e sperare che il Manchester non perda contro la Dinamo. Così l'Atalanta sarebbe agli ottavi di Champions League. È molto più semplice da spiegare la situazione della Juventus. Grazie alla magia di Dybala su punizione, infatti, i bianconeri battono l'Atletico Madrid e sono matematicamente primi nel girone. A rischiare sono proprio gli spagnoli: la squadra di Simeone dovrà battere la Lokomotiv Mosca nell'ultima partita per allontanare lo spauracchio Leverkusen, ed essere certa del passaggio del turno.

GLI ALTRI CAMPI - Due pareggi nel Gruppo A, dove succede di tutto nel finale di Real Madrid - Psg. La doppietta di Benzema - che sigla il 2-0 al 79' - sembra condannare i francesi alla sconfitta ma, prima Mbappè all'81' (regalo della difesa blanca), poi Sarabia all'83', fissano il risultato sul definitivo 2-2. Comunque, il pareggio nell'altra sfida tra Galatasaray e Bruges qualifica matematicamente i madrileni come secondi del girone. Nel Gruppo B il Bayern Monaco passeggia sulla Stella Rossa (0-6, ndr), mentre il nuovo Tottenham di Mourinho ribalta l'iniziale 0-2 dell'Olympiacos con un poker firmato Alli, Kane (x2) e Aurier. Tedeschi primi, inglesi secondi. Di seguito, ecco tutti i risultati e la classifica dei gironi.

GRUPPO A (Galatasaray-Bruges 1-1; Real Madrid-PSG 2-2)

PSG 13

REAL MADRID 8

BRUGES 3

GALATASARAY 2

GRUPPO B (Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6; Tottenham-Olympiacos 4-2)

BAYERN MONACO 15

TOTTENHAM 10

STELLA ROSSA 3

OLYMPIACOS 1

GRUPPO C (Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0; Manchester City-Shaktar Donetsk 1-1)

MAN. CITY 11

SHAKHTAR DONETSK 6

DINAMO ZAGABRIA 5

ATALANTA 4

GRUPPO D (Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen 0-2; Juventus-Atletico Madrid 1-0)

JUVENTUS 13

ATLETICO MADRID 7

BAYER LEVERKUSEN 6

LOKOMOTIV MOSCA 3

