Champions League, l'Inter sbaraglia il Dortmund. Napoli pirotecnico a Salisburgo

Si chiude questa serata di Champions League. Negli anticipi, il Lipsia ha affondato per 2 a 1 lo Zenit San Pietroburgo, mentre il Chelsea è passato di misura sul campo dell'Ajax. Alle 21:00, oltre alle altre, due italiane sul rettangolo verde: l'Inter ha ospitato in casa il Borussia Dortmund, il Napoli è volato invece a Salisburgo. Gli uomini di Conte riescono a portare a casa la vittoria con un colpo vincente di Lautaro Martinez e una rete nel finale di Candreva: termina 2 a 0 il match. Più pirotecnica la gara degli azzurri, che alla fine si impongono per 3 a 2 sul Salisburgo: due volte Mertens e infine Insigne per assicurarsi i tre punti. Il Liverpool travolge 4 a 1 il Genk, con uno scatenato Chamberlain che ha realizzato una doppietta e i soliti Salah e Mane. Vince il Barcellona sul campo dello Slavia Praga con un tirato 2 a 1. Il Benfica riesce ad avere la meglio sul Lione di Garcia, con un gol negli ultimi minuti che fissa il risultato sul 2 a 1. Pareggia in extremis il Lille, in casa, contro il Valencia. Di seguito i risultati:

GRUPPO E:

Genk - Liverpool 1-4

Salisburgo - Napoli 2-3

GRUPPO F:

Inter - Borussia Dortmund 2-0

Slavia Praga - Barcellona 1-2

GRUPPO G:

Lipsia - Zenit San Pietroburgo 2-1

Benfica - Lione 2-1

GRUPPO H:

Ajax - Chelsea 0-1

Lille - Valencia 1-1

