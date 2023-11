Champions League, la situazione delle italiane: Inter e Lazio ok, Milan nei guai

RASSEGNA STAMPA - Novanta minuti al termine della fase a gironi di Champions League. L'Italia può ancora fare l'en plein e portare agli ottavi quattro squadre su quattro, ma è davvero molto complicato. Due italiane ci saranno sicuramente. Si tratta di Inter e Lazio che si giocheranno tra qualche settimana il primato del girone. Entrambe sono costrette a vincere contro una spagnola: i nerazzurri a San Siro con la Real Sociedad, i biancocelesti a Madrid contro l'Atletico.

Con un piede agli ottavi c'è anche il Napoli nonostante la sconfitta al Bernabeu. Per staccare il pass qualificazione ai partenopei basterà non perdere contro il Braga al Maradona, ma anche perdere con un gol di scarto per via della miglior differenza reti. La squadra di Mazzarri dovrebbe suicidarsi per non presentarsi al sorteggio di Nyon.

Come riporta La Gazzetta dello sport, decisamente più complicata la situazione del Milan. Per passare, Pioli dovrebbe vincere in trasferta contro il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund batta in casa il PSG. In tutto questo ai tedeschi gialloneri basterebbe un pari per assicurarsi il primo posto. Servirà un miracolo, o poco ci manca.