Champions League, la Uefa ricorda il gol di Kamada all’Arsenal - VIDEO

È il giorno della fida di Champions League tra Lazio e Celtic, valida per la penultima giornata della fase a gironi. Il calcio d’inizio è in programma alle 18:45, all’Olimpico si prospetta una serata caldissima nonostante le temperature nella Capitale siano scese di molto. Per i biancocelesti è come se fosse una finale, i punti palio rappresentano la chance di proseguire il percorso e ottenere la tanto desiderata qualificazione agli ottavi. In attesa di vivere le emozioni del match, la Uefa tramite il proprio profilo Twitter ha condiviso il video di un gol realizzato da Kamada all’Arsenal, quando vestiva la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il giapponese non sta trovando molto spazio, ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente e chissà che non possa magari un giorno ripetersi nella massima competizione europea anche con l’aquila sul petto.

