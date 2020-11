Champions League, Lazio aggressiva e regina dei tackle: e Hoedt...

Una Lazio che ha carattere e lotta fino alla fine. I dati confermano questo aspetto dei biancocelesti. La Lazio, infatti, è la prima squadra in Champions League per numero di tackle nella trequarti difensiva (42). In particolare, Wesley Hoedt è il calciatore che ha effettuato più tackle in difesa in tutta la competizione (6 vincenti su 11, 55%). Lazio molto aggressiva in difesa e meno in avanti. In Champions, la squadra di Inzaghi è l'ultima per numero di tackle nella metà campo offensiva (8 in 3 partite).

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

LAZIO, RABBIA IMMOBILE: TAMPONE DECISIVO PER LA JUVENTUS

CHAMPIONS LEAGUE, LE PAROLE DI INZAGHI POST ZENIT-LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB