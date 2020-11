Lazio, rabbia Immobile: per la Juventus decisivo il tampone di domani

La Lazio esce indenne anche da San Pietroburgo e porta a casa un pareggio prezioso. Dopo Bruges altra partita in piena emergenza, con dieci giocatori assenti, tra i quali la Scarpa d'Oro Immobile. Ciro aveva iniziato a razzo la sua Champions League, un gol e un assist contro il Borussia Dortmund, poi due stop legati ai tamponi. Era risultato negativo venerdì scorso potendo così partire per Torino, martedì invece è rimasto a Roma. Niente Russia per lui, la vicenda legata al gene 'N' alla fine gli ha impedito di aiutare i compagni in una partita molto delicata.

COME PEREIRA - In realtà la Lazio per tutta la giornata di ieri ha provato a farlo partire alla volta di San Pietroburgo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società ha sperato fino alla fine in un caso analogo a quello di Pereira prima di Bruges e Hoedt pre Borussia Dortmund. Alla fine, come rivelato dallo stesso ds Tare, si è deciso di non arrivare allo scontro con la Uefa e lasciare Immobile, ma anche Leiva e Strakosha, a Roma.

CONTRO LA JUVENTUS - La domanda ora è: "Ciro ci sarà contro la Juventus?". Sempre Tare prima della partita di San Pietroburgo ha risposto che dovrebbe esserci perché il tampone effettuato da Immobile mezz'ora dopo quello Uefa ha dato esito negativo. Decisivo sarà il test al quale si sottoporrà domani mattina, i cui risultati saranno presumibilmente comunicati sabato. Avere o non avere Immobile sposta tantissimo e Inzaghi non vuole neanche pensare di dover fare a meno del suo bomber principe. Sarà un'attesa spasmodica, non per una partita ma per il risultato di un tampone. L'emergenza ha rivoluzionato anche la vigilia delle partite.

