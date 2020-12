Champions League, Lazio tra qualificazione e primo posto: tutte le combinazioni

Una Lazio imbattuta in Champions League si presenta all'ultima giornata del girone F con due vittorie e tre pareggi, che la proiettano al momento al secondo posto a 9 punti alle spalle del Borussia Dortmund, a 10: segue il Bruges a 7 punti e avversaria di domani, chiude la classifica lo Zenit a un solo punto. L'unica certezza è che il cammino in Europa della Lazio proseguirà, vista la distanza incolmabile con l'ultimo posto, ma bisogna capire in quale posizione: una sconfitta con i belgi relegherebbe infatti i biancocelesti al terzo posto e quindi fuori dalla fase ad eliminazione diretta, facendoli "scivolare" in Europa League. Alla Lazio basta anche un pari per qualificarsi invece agli ottavi di Champions, così come per il primo posto se dovesse vincere lo Zenit contro il Borussia Dortmund, visti gli scontri diretti a favore contro i gialloneri grazie alla vittoria dell'Olimpico alla prima giornata. Ovvio che una vittoria metterebbe più in difficoltà il primato nel girone del Borussia, che quindi sarebbe costretto a rispondere con tre punti contro lo Zenit. Le combinazioni sono diverse ma la sostanza è che alla Lazio serve un risultato utile contro il Bruges.

LAZIO agli ottavi se

- Non perde

LAZIO prima se

- Vince e il Borussia non vince

- Pareggia e il Borussia perde con lo Zenit

Pubblicato il 7/12

