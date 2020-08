Champions League, le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli: Insigne dal 1’

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli. Tra poco meno di un’ora va in scenda, al Camp Nou, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Agli partenopei serve un mezzo miracolo per passare il turno. Al San Paolo finì 1-1 per questo i blaugrana hanno tutti i favori del pronostico. Gattuso recupera Insigne che stringe i denti e partirà dal primo minuto. Quique Setien sceglie l’attacco pesante con Messi, Suarez e Griezmann.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne