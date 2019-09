Champions League: pareggio per l'Inter, trionfo del Napoli sul Liverpool

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Grande serata per il Napoli, che per il secondo anno consecutivo batte in casa il Liverpool. Un rigore di Mertens e il gol allo scadere di Llorente piegano la squadra di Klopp, che lo scorso anno aveva eliminato all'ultima giornata quella di Ancelotti. Nell'altra partita del girone 6-2 del Salisburgo al Genk, mentre tra Borussia Dortmund e Barcellona (stesso girone dell'Inter) finisce a reti bianche. Il quadro completo della serata:

Girone E - Salisburgo - Genk 6-2, Napoli - Liverpool 2-0.

Girone F - Inter - Slavia Praga 1-1, Borussia Dortmund - Barcellona 0-0.

Girone G - Benfica - Lipsia 1-2, Lione - Zenit 1-1.

Girone H - Ajax - Lille 3-0, Chelsea - Valencia 0-1.

Si apre il sipario, inizia la Champions League. E comincia con due anticipi alle 18:55, Inter-Slavia Praga e Lione-Zenit San Pietroburgo. Conte apre le danze della competizione, ma è costretto a rimandare la gioia di una vittoria europea. I nerazzurri non convincono, Lukaku e Lautaro non si rendono mai particolarmente pericolosi lì davanti. Il risultato rimane fermo sullo 0 a 0, fino al minuto 63’. Lo Slavia Praga sfrutta una respinta di Handanovic, Olayinka si avventa sul pallone e gonfia la rete da distanza ravvicinata. Tutto in salita, l’Inter prova a reagire ma gli ospiti alzano il muro. Ci riescono fino al minuto 92’ quando da una punizione di Sensi, che colpisce la traversa, nasce la rete del pareggio: Barella si avventa sulla sfera, si coordina e calcia all’angolino. Al triplice fischio, il risultato è di 1 a 1. Non vanno oltre al pareggio anche Lione e Zenit, che mettono dentro un pallone per uno. Finisce infatti 1 a 1 la gara, con il vantaggio dei russi grazie ad Azmoun e il pareggio di Depay per i francesi.

Inter - Slavia Praga 1-1

Lione - Zenit San Pietroburgo 1-1

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, IL SILENZIO DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE