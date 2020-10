Champions League, Zola ricorda il duello con Veron in Chelsea - Lazio - FT

Momento amarcord per Zola. L'ex Cagliari ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni momenti importanti della propria carriera. Tra questi, un'immagine che lo ritrae in campo con la maglia del Chelsea, impegnato in un duello con Juan Sebastian Veron, in quel momento tra le fila della Lazio. Quest'ultimo ha apprezzzato il gesto dell'ex rivale, condividendo a sua volta lo scatto con i propri followers.

