Chelsea, Giroud neanche in panchina contro il Leicester - FOTO

Giroud è stato a un passo dalla Lazio, poi Lampard ha bloccato tutto. Il tecnico del Chelsea voleva un sostituto di livello al posto del francese. Amarezza per il club biancoceleste,ma soprattutto per l'attaccante. Giroud rappresenta la terza scelta nel ruolo di centravanti, alle spalle di Abraham e Batshuayi, come confermato anche oggi in occasione di Leicester - Chelsea. Su Twitter i Blues hanno pubblicato la distinta delle formazioni ufficiali e Giroud non andrà neanche in panchina. L'Europeo con la Francia è seriamente a rischio, ma una consolazione c'è: a giugno si arriverà a scadenza e a quel punto il giocatore sarà libero di scegliere la prossima destinazione.

