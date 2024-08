"Ciao, Andrea": infermiere coraggioso con Caicedo sulle spalle

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Avevamo avuto modo di conoscerlo in uno dei peggiori periodi della storia recente: la pandemia, il Covid-19. Era un giovanissimo infermiere, innamorato del proprio lavoro che, in quei giorni complicati, aveva voluto indossare un'armatura speciale, la tuta con alle spalle il numero 20 di Felipe Caicedo. L'intervista ai nostri microfoni, una ventata d'aria fresca in giorni pesanti.

"Noi infermieri siamo stati definiti sempre 'seconde linee', poi adesso, con il Covid-19, siamo considerati addirittura eroi. Caicedo ha fatto il nostro stesso percorso, noi tifosi ci siamo accorti delle sue potenzialità in alcune partite importanti, come con il Sassuolo o contro il Cagliari. Da lì per tutti i laziali è diventato un figura molto importante", le sue parole sul suo idolo che, qualche giorno più tardi, gli faceva recapitare la maglia della Lazio.

Oggi non parliamo di Andrea per il suo lavoro né per la sua fede biancoceleste, ma per un drammatico episodio che coinvolge la sua famiglia e tutti coloro che gli volevano bene. Un brutto incidente stradale l'ha portato via. Stando alle ultime notizie, il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria moto, per poi urtare contro un'auto e sbattere violentemente contro un albero. Perdendo la vita. Inutili i soccorsi e i tentativi da parte dei sanitari del 118: Andrea non ce l'ha fatta.

Oltre a porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, noi de Lalaziosiamonoi.it volevamo parlare di Andrea. Per la sua passione, per il suo garbo e la sua educazione, per esser stato veramente un "eroe" in giorni tanto brutti da esser indimenticabili, per averci mostrato che nel calcio c'è ancora spazio per l'amore. Perché il suo ricordo possa essere sempre vivo. Una fiamma sempre accesa grazie all'amore di tutte le persone che gli volevano bene. Siamo tra quelle. Ciao, Andrea.