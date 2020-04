Ciclismo, il Tour de France si correrà dal 29 agosto al 20 settembre

Dopo le ultime misure del presidente francese Macron che impediscono di svolgere i grandi eventi fino alle metà di luglio, il Tour de France si sposta in avanti. Secondo quanto riportato da repubblica.it la Grande Boucle, inizialmente in programma dal 27 giugno al 19 luglio, si correrà tra il 29 agosto e il 20 settembre. Al momento ci sarebbe sovrapposizione con la Vuelta a España, in calendario dal 14 agosto al 6 settembre.

LAZIO, LE PAROLE DI CATALDI

LAZIO, LA SFIDA DI ACERBI

TORNA ALLA HOME PAGE