CIES, quanto viene utilizzato il vivaio in Serie A? La posizione della Lazio

Coltivare talenti in casa propria è ambizione di qualsiasi società Ogni percorso di crescita prevede anche un vivaio prolifico e in grado di sfornare futuri titolari da prima squadra. La Serie A non può ancora considerarsi un campionato per giovani: in Europa è terzultima per percentuale giocatori del vivaio utilizzati. Davanti solo a Turchia e Cipro. Il CIES ha stilato una classifica da questo punto di vista, basandosi sul tempo di impiego in prima squadra di ragazzi che hanno passato almeno tre anni nelle giovanili dello stesso club. La Serie A ha totalizzato solo un pover 4,9%. Scendendo nello specifico delle singole società, guida la classifica il Genoa (19,3%), segue il Brescia (18,3%), chiude il podio il Milan (13,3%). La Lazio si piazza in posizione 12, con una percentuale di 1,4.

