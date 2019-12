Cina, cambiamenti in vista sul calciomercato: le nuove normative

Cambiamenti in vista nel calcio cinese. Il governo, infatti, ha stabilito alcune modifiche che entreranno in vigore dalla stagione 2020. Come riporta il Sole 24 Ore, quella più eclatante riguarda il numero di stranieri tesserabili e il budget massimo previsto per il mercato. Infatti, le squadre del Paese del Dragone potranno avere in rosa fino a 6 giocatori stranieri, non più 3. Ci saranno però delle limitazioni sugli acquisti, perchè non saranno più ammessi ingaggi esorbitanti. Il tetto massimo non potrà sforare i 3 milioni annui. L'ammontare complessivo degli stipendi non potrà inoltre essere superiore al 60% delle entrate totali. Quindi le squadre cinesi avranno la possibilità di introdurre nelle compagini più stranieri, ma non avranno modo di far gola ai giocatori con salari esorbitanti.

