Cina, la Premier torna visibile: ma stop alle iniziative per l'Ucraina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Cina riapre alla Premier League dopo il boicottaggio della scorsa settimana. Quest'ultimo era avvenuto a seguito delle iniziative di sostegno a favore del popolo ucraino e contro la guerra. Un gesto che il governo cinese aveva bollato come "politico". Secondo quanto riporta il Daily Mail, nelle quattro gare inglesi in programma domani non sono previste manifestazioni in favore del popolo ucraino. Questo porterà dunque la Premier League a esser nuovamente visibile in Cina, sebbene non siano da escludere in futuro nuove iniziative.

Lazio, Garzya: "Mi auguro che Scamacca si riveli all'altezza di Immobile"

Lazio, Milinkovic versione modello al Louvre: "Dicono che i miei assist sono arte" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE