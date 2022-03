Lazio, Garzya: "Mi auguro che Scamacca si riveli all'altezza di Immobile"

Fonte: TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Garzya ha parlato, tra gli altri temi, della crescita di Scamacca e del suo futuro in nazionale. In particolare, l'ex difensore, analizzando il rendimento del giovane talento del Sassuolo, ha menzionato Ciro Immobile. Di seguito le sue parole: "L'augurio è che si possa trovare un giocatore all'altezza di Immobile. La differenza è che quest'ultimo è uno dei più grandi attaccanti d'Europa, numeri alla mano, l'altro potrebbe diventarlo. Coi giovani però non è facile, quanti ne abbiamo persi per strada. Scamacca ha tutto per essere un grande attaccante ma va aspettato sperando".

