Lazio, Cataldi cuore d'oro: il pensiero per Federico Giallatini

Si chiamava Federico Giallatini e aveva due grandi passioni: le moto e la Lazio. Il giovane centauro di 23 anni ha perso prematuramente la vita in un incidente stradale su via Tiberina, a Roma, lo scorso 7 marzo. Questa mattina gli amici hanno deciso di recarsi a Formello per realizzare uno dei suoi desideri: ricevere una maglietta autografata da parte dei suoi eroi biancocelesti. Danilo Cataldi, molto apprezzato da Federico, si è reso subito disponibile regalando la sua maglia autografata. Il funerale del ragazzo si terrà venerdì 11 marzo alle 12:00 presso la Parrocchia del Santissimo Redentore nel quartiere Monte Sacro.