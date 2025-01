CLASSIFICA - Europa League, la Lazio chiude in vetta: KO indolore in Portogallo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CLASSIFICA - La Lazio chiude al primo posto la prima frase di Europa League. Nonostante la sconfitta di questa sera, la squadra di Baroni, grazie a una migliore differenza reti che la premia rispetto all'Athletic Bilbao, può godersi la serata ancora da capolista. Diciannove punti in totale, uno in più rispetto al Manchester United, +2 sul Tottenham. Eintracht, Lione, Olympiacos e Rangers gli altri club che non dovranno superare neanche i playoff e giocheranno direttamente gli ottavi. Braga, Ludogorets, Nizza e Dinamo Kiev - affrontate dai biancocelesti nel corso del suo percorso europeo - sono state invece eliminate dal torneo. La Roma, l'altra italiana nella competizione, termina in 15esima posizione, a quota 12.

