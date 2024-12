CLASSIFICA - La Lazio riacciuffa l'Inter: la vetta è distante quattro punti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince contro il Lecce grazie al gol di Castellanos in apertura ma, soprattutto, di quello di Marusic dopo il momentaneo pareggio di Tete Morente. Con i tre punti conquistati al Via del Mare, i biancocelesti raggiungono quota 34 in classifica. Stesso bottino dell'Inter, che però deve ancora giocare questo 17° turno (sarà impegnata lunedì contro il Como). Il Napoli, che ha vinto questo pomeriggio contro il Genoa, è distante solamente quattro punto (38). A -3, infine, l'Atalanta, che sarà impegnata domani pomeriggio contro l'Empoli. Superata anche la Fiorentina, a quota 31 in attesa del match di lunedì 23 dicembre.

TORNA ALLA HOMEPAGE