Classifica Serie A, Lazio settima: la Fiorentina pareggia e riagguanta i biancocelesti

L'ottava giornata di Serie A, con il triplice fischio finale di Brescia - Fiorentina, è finalmente in archivio. Si smuove di poco la classifica, soprattutto in zona Champions League: tanti i pareggi per le pretendenti al quarto posto. La Lazio ha pareggiato con l'Atalanta raggiungendo quota 12. Poteva approfittarne la Fiorentina, che però contro il Brescia non riesce ad andare oltre a un pari con reti inviolate: anche i viola, quindi, si posizionano a 12 punti. Si aggrappa a Lazio e Fiorentina anche il Parma, che ieri è riuscita a spazzare via il Genoa. Milan fermo a 10 punti, due lunghezze sotto, causa il pareggio scaturito nel finale contro il Lecce. Sesta la Roma a quota 13, con il Cagliari avanti di una lunghezza quinto in solitaria. Napoli quarto a 16, Atalanta a +5 dai biancocelesti, che sono riusciti a bloccare la Dea con una fantastica rimonta. Guida la Juventus a quota 22, l'Inter segue con 21 punti.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE