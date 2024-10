Classifiche Serie A a confronto: vola il Napoli, cala l'Inter. Mentre la Lazio...

Fonte: TuttoMercatoWeb.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo nove giornate di Serie A. Il Napoli capolista ha cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo negativo per l'Inter seconda della classe: rispetto alla scorsa stagione la squadra di Inzaghi ha quattro punti in meno. Peggio sta facendo anche la Juventus di Motta rispetto a quella dell'ultimo Allegri: meno tre.

In positivo spicca il più dieci dell'Udinese, squadra che venerdì ha battuto il Cagliari, ma anche il Torino col suo più cinque. Fortemente negativo invece il saldo del Lecce fanalino di coda: meno otto punti rispetto alla scorsa stagione. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini a questo punto della stagione ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Più tre punti anche per la Lazio, ora a quota 16 (praticamente una vittoria in più rispetto a quanto collezionato da Sarri all'inizio della scorsa stagione).

Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A:

Napoli 22 punti (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo nove giornate)

Inter 18 (-4)

Juventus 17 (-3)

Fiorentina 16 (-1)

Atalanta 16 (=)

Lazio 16 (+3)

Udinese 16 (+10)

*Milan 14 (-7)

Torino 14 (+5)

Empoli 11 (+4)

Roma 10 (-4)

*Bologna 9 (-2)

Como 9 (in Serie B)

Cagliari 9 (+6)

Hellas Verona 9 (+1)

Monza 8 (-4)

Parma 8 (in Serie B)

Genoa 6 (-2)

Venezia 5 (in Serie B)

Lecce 5 (-8)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 8 giornate della Serie A 2023/24.

TORNA ALLA HOMEPAGE