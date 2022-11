Cluj, il presidente Balaj: “Siamo legati alla Lazio. Contento per i tifosi che..."

Il Cluj affronterà la Lazio ai playoff di Conference League e ai microfoni ufficiali del club, per commentare il sorteggio, è intervenuto il presidente Cristi Balaj. Queste le sue parole: “Il destino ha deciso che incontreremo l'avversario più difficile. Siamo felici che i nostri tifosi avranno l'opportunità di vedere la squadra al 3° posto in Italia. È una squadra a cui siamo emotivamente legati, perché ha un rumeno che sta facendo la storia in Italia, cioè Stefan Radu. Sono convinto che sarà un doppio confronto in cui avremo le nostre possibilità. Abbiamo già affrontato la Lazio: in casa abbiamo ottenuto una vittoria. La partita decisiva a Cluj? Gli ospiti che verranno a vedere la città saranno i benvenuti. Sul campo, insieme ai nostri tifosi, saremo una forza. I tifosi si sono dimostrati vicini ai giocatori nei momenti importanti".

