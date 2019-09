Cluj - Lazio, Piccolo: “Loro sono abituati a vincere in casa. Il mercato...”

Un doppio ex che ha lasciato il segno più in Romania che a Roma. Felice Piccolo è stata una meteora della Lazio, con la quale ha collezionato solo 2 presenze, mentre a Cluj ha lasciato un ottimo ricordo: cinque stagioni, 107 presenze e tre trofei (2 campionati di Romania e 1 Coppa di Lega). In vista della sfida di questa sera l'ex difensore, oggi scout e operatore di mercato, ha messo in guardia la Lazio e parlato del calciomercato biancoceleste. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Ho seguito le partite del Cluj nei preliminari Champions, avrebbe meritato di passare. Per la Lazio quella di oggi non sarà una partita facile, il Cluj è abituato a vincere, soprattutto in casa. All’interno della rosa ha calciatori esperti, è tornato Traoré, e ha giocatori come Deac e Omrani che possono essere determinanti. I biancocelesti devono mettere in campo la giusta attenzione, solo così porteranno a casa un risultato positivo” - poi sul mercato estivo ha detto - “Lazio poco protagonista in sede di trattative? Ha fatto poco perché non c’era da incidere molto, il ds Tare sa quando e come fare gli innesti giusti. Quando hai una squadra rodata non devi inventarti nulla. Poi con la permanenza di Milinkovic-Savic c’era da fare poco”.

