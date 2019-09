Lazio - Parma, l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Dopo lo scivolone di Ferrara, la Lazio in campionato dovrà ricominciare a macinare punti. Tra i ragazzi di Inzaghi e la vittoria si frapporrà il Parma, ferito dalla sconfitta patita contro il Cagliari nell'ultimo turno. Lazio - Parma andrà in scena domenica 22 settembre allo Stadio Olimpico (ore 20:45) e poco fa l'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per il 4° turno di Serie A. Ad arbitrare l'incontro dei biancocelesti sarà Rosario Abisso, Villa e Gori saranno gli assistenti e Minelli il IV uomo. Massa è l'arbitro designato al monitor del Var (torna ad arbitrare dopo la "punizione" per la pessima direzione di Fiorentina - Napoli), l'Avar sarà invece Liberti.

I PRECEDENTI - Abisso è un arbitro giovane (33 anni) che sta iniziando a prendere quota all'interno dell'AIA. Il fischietto di Palermo, infatti, ha già diretto 41 incontri di Serie A e 11 di Coppa Italia, di questi sono 6 i precedenti con la Lazio. Precedenti tutto sommato positivi, perché con lui i biancocelesti hanno collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta indolore. L'unico insuccesso risale all'ultima giornata dello scorso campionato, quando una Lazio già in Europa League per la vittoria in Coppa Italia perdeva a Torino 3-1. I due pareggi risalgono alle sfide contro il Sassuolo della passata stagione (2-2 all'Olimpico, l'allenatore dei neroverdi De Zerbi accusò Abisso per il rigore - sacrosanto - assegnato ai biancocelesti) e alla prima giornata della Serie A 2017/18, Lazio - Spal 0-0. Da sottolineare le tre vittorie, due in campionato (5-1 al Chievo nel 17/18, 4-1 al Genoa nel 18/19) e una fondamentale in Coppa Italia. Con lui alla guida la squadra di Inzaghi ha battuto l'Inter a San Siro nei quarti di finale della scorsa stagione. La partita, terminata ai rigori, aveva scatenato delle polemiche per il rigore assegnato all'Inter al 120' e la conseguente espulsione di Radu, allontanato e squalificato per due turni dopo aver affrontato a brutto muso Abisso. Di seguito, la lista completa delle designazioni per il quarto turno di Serie A.

ATALANTA - FIORENTINA Domenica 22/09 h. 18.00

ORSATO

MANGANELLI - BOTTEGONI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI



BOLOGNA - ROMA Domenica 22/09 h. 15.00

PAIRETTO

MELI - FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: CALVARESE

AVAR: SCHENONE



CAGLIARI - GENOA Venerdì 20/09 h. 20.45

MANGANIELLO

LONGO - VECCHI

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI

AVAR: DE MEO



JUVENTUS - H. VERONA Sabato 21/09 h. 18.00

LA PENNA

DI IORIO – CALIARI

IV: VOLPI

VAR: DI BELLO

AVAR: ALASSIO



LAZIO - PARMA Domenica 22/09 h. 20.45

ABISSO

VILLA - GORI

IV: MINELLI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI



LECCE - NAPOLI Domenica 22/09 h. 15.00

PICCININI

GALETTO - BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: CECCONI



MILAN - INTER Sabato 21/09 h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI - LO CICERO

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE



SAMPDORIA - TORINO Domenica 22/09 h. 15.00

GIACOMELLI

DEL GIOVANE - TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



SASSUOLO - SPAL Domenica 22/09 h. 12.30

MARIANI

IMPERIALE - ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PERETTI



UDINESE – BRESCIA Sabato 21/09 h. 15.00

VALERI

COLAROSSI – CAPALDO

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA

AVAR: MONDIN

