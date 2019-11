Cluj, Petrescu: "Lazio squadra di valore, questa sfida ci toglierà energie"

Tra le avversarie della Lazio in Europa League c'è anche il Cluj di Petrescu. In conferenza stampa, il mister rumeno ha parlato della stagione e anche del prossimo confronto con i biancocelesti: "Ora in campionato siamo al primo posto, ma tutto può cambiare. Abbiamo due partite europee che ci toglieranno molta energia, perchè affronteremo squadre di grande valore come Lazio e Celtic. Ci saranno viaggi lunghi, spostamenti in aeroplano ed è chiaro che sarà uno svantaggio per noi. Nelle prossime partite sapremo se questo sarà stato un anno molto buono o un anno normale".

