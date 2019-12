Colantuono: "Fossi nell'Inter e nella Juve, starei attento alla Lazio"

Questa Lazio incute un certo terrore ai piani alti della Serie A. E, nel caso in cui non fosse così, allora - secondo Stefano Colantuono - sarebbe un errore. L'ex allenatore dell'Atalanta, tra le altre, ha tessuto le lodi della Dea a Tuttomercatoweb.com per poi lanciare un avvertimento alle prime due della classifica: "Ormai l’Atalanta è come Inter, Juventus, Napoli e così via. Scudetto Inter-Juve? Occhio anche alla Lazio. Credo sia una lotta a tre. Tra queste vedo però sempre la Juve leggermente avanti”.

