Collina: "Giusto far arbitrare i giovani, imparano a prendere decisioni importanti"

Ospite all'evento di Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi l'ex arbitro Pierluigi Collina ha detto la sua sulla decisione di far arbitrare i giovani calciatori nelle competizioni ufficiali: "La FIGC, con la sezione italiana arbitri, ha dato quest'anno la doppia possibilità, i giovani calciatori possono fare gli arbitri in competizioni ufficiali, e questo insegna a parlare la stessa lingua. E' un'esperienza positiva, c'è la necessità di essere avanti quando si devono prendere decisioni, parte fondamentale della nostra vita in qualunque attività: ma si impara a prenderle in un'età abbastanza matura, prima ci sono una serie di persone deputate a prenderle a tuo posto. Imparare a prendere decisioni, come fa l'arbitro in campo, a quell'età è davvero ottima cosa". Queste le sue parole ai microfoni di TMW.