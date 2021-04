Colori regioni: in tante verso la zona gialla ma rimarranno rosse

Finalmente dal 26 aprile in tutta Italia verrà nuovamente istituita la zona gialla, sospesa dal decreto del Governo Draghi in concomitanza con l'aumento dei casi e le feste pasquali. Da lunedì via anche alle riaperture di scuole, ristoranti e altre attività che fino ad ora erano rimaste chiuse. A determinare il colore delle regioni il monitoraggio dei Ministero della Salute e dell'Iss che come ogni venerdì decideranno in base all'andamento dei contagi e all'indice Rt i cambiamenti di fascia. Stando ai dati degli ultimi giorni undici regioni dovrebbero passare in zona gialla, due rimanere in arancione e tre in zona rossa.

