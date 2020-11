Comm. Medica Figc, Braconaro: "Caso Lazio? Tamponi UEFA elaborati da un unico laboratorio"

"I tamponi per la Uefa li elabora un laboratorio italiano: tutte le squadre del nostro paese che giocano nelle coppe si devono rivolgere a questo unico laboratorio, la UEFA ha voluto così per uniformare i risultati". Lo ha detto Francesco Braconaro, membro della Commissione Medica Figc, parlando a Radio Punto Nuovo dell'indagine della Procura Federale sui tamponi della Lazio. "Per i campionati interni, con 100 squadre professionistiche, diventava impossibile rivolgersi ad un unico laboratorio, sarebbe stato impossibile poter processare tutti questi tamponi".

BASSA POSITIVITÀ - "C'è stato anche il caso Hakimi. In una situazione come questa, la Procura Federale farà le sue indagini, valuterà tamponi utilizzati e rispetto dei protocolli e comprenderà se ci sono stati degli errori o se si è trattato di discrepanze nella processo dei tamponi. Possibili violazioni? Se la Procura Federale constata delle irregolarità, sarà applicato il regolamento, ma non possiamo partire da presupposti di colpevolezza, anzi. Unico reagente? La cosa migliore sarebbe avere un laboratorio unico, ma è, di fatto, impossibile".

