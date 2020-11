Roma, caso Diawara: udienza rimandata al 9 novembre

AGGIORNAMENTO 14.50 - È stata rinviata al 9 novembre, su richiesta dei giallorossi per motivi tecnici, l'udienza prevista precedentemente oggi sul "caso Diawara". la Corte Federale ha accolto la richiesta della Roma. Verdetto rimandato dunque a lunedì.

Un cavillo burocratico che è costato caro alla Roma quello che ha coinvolto Diawara, inserito erroneamente nella lista Under 23 per la partita contro l'Hellas Verona. La Lega Serie A ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino agli scaligeri e ora i giallorossi, come riporta il Corriere dello Sport, sono pronti a fare ricorso. Oggi infatti il Ceo giallorosso Guido Fienga e l'avvocato Antonio Conte verranno ascoltati in video call dalla Corte d'Appello, anche se le speranze che la loro richiesta venga accolta sono molto basse.

