Compleanno Anderson, puntuali gli auguri di Leiva: "Fratello, sempre insieme" - FOTO

Pomeriggio da incubo per l'Atalanta di Gasperini, eliminata al Gewiss Stadium dall'Europa League per mano del Lipsia....

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PATRIC PROVA A RESISTERE. PEDRO IN BILICO... FORMELLO - Valutazioni quotidiane su Pedro, alle prese con un affaticamento al polpaccio destro. Lo spagnolo non si è allenato neanche oggi, potrebbe farlo domani nella rifinitura anti-Torino, ma la sua presenza è in bilico. Dalla trasferta di Genova in poi non... WEBTV ITALIA, MANCINI SI TIENE IMMOBILE: È ANCORA IL FUTURO Roberto Mancini non molla Ciro Immobile. L'Italia ha ancora bisogno del bomber dei bomber, guai pensare al contrario. Ciro, bersagliato come non mai dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ora pensa solo alla Lazio. Il ct, come riporta la rassegna di Radiosei, ci... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, SKY CONFERMA: "MERTENS - LAZIO? PENSIERO VALIDO, ECCO PERCHÉ" Alla Lazio, alla ricerca di un vice-Immobile, è stato accostato qualche settimana fa anche Dries Mertens. Il calciatore è in scadenza col Napoli e sembra che, almeno fino a questo momento, non si sia parlato di rinnovo del contratto. Le voci che volevano il...