Compleanno Lazio, gli auguri di Lucas Leiva “alla romana” - FT

Giornata doppiamente speciale quella di oggi per Lucas Leiva. Il brasiliano oggi ha infatti festeggiato il compleanno essendo nato, come la Lazio del resto, il 9 gennaio. Tantissimi sono stati i messaggi di auguri per il biancoceleste che però a sua volta ha voluto dedicare un messaggio alla società che oggi compie 121 anni: "Tanti auguri Lazio! Te voglio bene!".

